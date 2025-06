Roland-Garros 2025: Halbfinale! Gauff dreht Match gegen Keys

Coco Gauff ist mit einem 6:7 (6), 6:4 und 6:1 gegen Madison Keys in die Vorschlussrunde der French Open 2025 eingezogen. Dort geht es entweder gegen Mirra Andreeva oder die französische Überraschungsfrau Lois Boisson.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.06.2025, 13:24 Uhr

Das Dach war geschlossen über dem Court Philippe-Chatrier an diesem Mittwochmittag. Und so dunkel es draußen war, so finster gestalteten sich auch die ersten Minuten für Coco Gauff. Denn eben die lag gegen Madison Keys nach wenigen Minuten mit 1:4 zurück. Aber Gauff kämpfte sich in die Partie, schien schon im ersten Akt das Ruder endgültig herum gerissen zu haben. Den aber holte sich Keys noch in einem knappen Tiebreak.

Im zweiten Durchgang führte Gauff früh mit einem Break, Keys glich zum 4:4 aus. Nur um sofort wieder ihren Aufschlag zu verlieren. Und wenige Augenblicke später auch den Satz. In der Entscheidung war es dann wohl schon das allererste Spiel, das hin und her wog - und in dem Keys letztlich ihr Service abgab, das Gauff endgültig in die Siegerspur brachte. Nach 2:11 Stunden Spielzeit verwertete die US-Open-Siegerin von 2023 ihren ersten Matchball.

Im Halbfinale geht es nun entweder gegen Mirra Andreeva oder die Französin Lois Boisson. Gegen die Russin hat Gauff alle bisherigen vier Matches gewonnen. Die beiden jüngsten trugen sich erst vor wenigen Tagen in Madrid und Rom zu, jeweils im Viertelfinale.

