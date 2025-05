Roland-Garros 2025 live: Aryna Sabalenka vs. Kamilla Rakhimova im TV, Livestream und Liveticker

Aryna Sabalenka trifft zum Auftakt der French Open 2025 auf Kamilla Rakhimova. Das Match gibt es ab 12 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.05.2025, 14:05 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka startet ihre Titeljagd in Paris 2025 gegen Kamille Rakhimova

Kann Aryna Sabalenka sich nur selbst schlagen? Diesen Eindruck hatte man in Madrid fast bekommen können. In Rom allerdings unterlag die Branchenprima erstmals Qinwen Zheng. Auf die sie in Roland-Garros im Viertelfinale erneut treffen könnte.

Mit der Partie gegen Kamilla Rakhimova wird Sabalenka aber zunächst einmal die Ehre zuteil, den Court Philippe-Cahtrier für das Turnier 2025 zu eröffnen.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros