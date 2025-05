Roland Garros 2025 live: Aryna Sabalenka vs. Olga Danilovic im TV, Livestream und Liveticker

Aryna Sabalenka und Olga Danilovic treffen in der dritten Runde der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 12 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.05.2025, 12:12 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka trifft auf Olga Danilovic

Die ersten zwei Runden bei den French Open 2025 waren für Aryna Sabalenka nicht mehr als ein lockerer Spaziergang. Am Freitag könnte die Weltranglistenerste zum ersten Mal etwas gefordert werden, zeigte Gegnerin Olga Danilovic bei ihren Siegen über Leylah Fernandez und Danielle Collins doch starke Leistungen.

Das Head to Head spricht jedenfalls für Sabalenka. 2018 gewann die Belarussin beim WTA-1000-Turnier in Madrid die bislang einzige Begegnung mit Danilovic in zwei Sätzen.

Sabalenka vs. Danilovic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Aryna Sabalenka und Olga Danilovic gibt es ab 12 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

