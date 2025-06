Roland-Garros 2025 live: Coco Gauff vs. Loïs Boisson im TV, Livestream und Liveticker

Coco Gauff und Loïs Boisson treffen im Halbfinale der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV bei ServusTV, Eurosport, im Livestream bei ServusTV On, Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.06.2025, 08:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Coco Gauff trifft auf Loïs Boisson

Gleich bei ihrem Grand-Slam-Debüt hat Loïs Boisson das Halbfinale erreicht - und damit ganz Tennis-Frankreich verzückt. Zuletzt setzte sich die Lokalmatadorin gegen Mirra Andreeva und Jessica Pegula durch, in der Vorschlussrunde wartet auf die Weltranglisten-361. nun Coco Gauff.

Gauff gewann ihrerseits im Viertelfinale gegen Australian-Open-Siegerin Madison Keys in drei Sätzen und peilt in Paris den zweiten Major-Titel ihrer Karriere an. Gegen Boisson hat die US-Amerikanerin noch nie gespielt.

Gauff vs. Boisson - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Coco Gauff und Loïs Boisson gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV bei ServusTV, Eurosport sowie im Livestream bei ServusTV On und Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros