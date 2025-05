Roland Garros 2025 live: Coco Gauff vs. Marie Bouzkova im TV, Livestream und Liveticker

Coco Gauff und Marie Bouzkova treffen in der dritten Runde der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 14:50 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.05.2025, 18:52 Uhr

© Getty Images Marie Bouzková fordert Coco Gauff in der dritten Runde der French Open

Nachdem Coco Gauff in Runde zwei gegen Tereza Valentova ran musste, wartet auch in Runde drei eine Tschechin. Gegnerin ist die Nummer 47 der Welt, Marie Bouzkova.

Für die US-Amerikanerin ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Die bisherigen beiden Begegnungen mit Bouzkova (in Cincinnati 2022 und Rom 2023) gingen nämlich beide an die Tschechin.

Gauff vs. Bouzkova - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Coco Gauff und Marie Bouzkova gibt es ab ca. 14:50 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros