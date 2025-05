Roland Garros 2025 live: Coco Gauff vs. Tereza Valentova im TV, Livestream und Liveticker

Coco Gauff und Tereza Valentova treffen in der zweiten Runde der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 12:40 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.05.2025, 20:41 Uhr

© Getty Images Tereza Valentova fordert Coco Gauff

Nach einem klaren Auftakterfolg über die Australierin Olivia Gadecki bekommt es Coco Gauff in der zweiten Runde der French Open mit Tereza Valentova zu tun. Die Tschechin kämpfte sich in Paris durch die Qualifikation.

Die erst 18-jährige Valentova, die auf Platz 172 der Weltrangliste steht, ist gegen Turnier-Mitfavoritin Gauff krasse Außenseiterin.

Gauff vs. Valentova - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Gauff und Valentova gibt es ab ca. 12:40 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros