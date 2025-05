Roland-Garros 2025 live: Eva Lys vs. Peyton Stearns im TV, Livestream und Liveticker

Eva Lys trifft in Runde eins der French Open 2025 auf Peyton Stearns. Das Match gibt es ab 11 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.05.2025, 12:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Eva Lys trifft in Paris auf Peyton Stearns

Es ist gleich eine schwierige Aufgabe, die Deutschlands Nummer eins da präsentiert bekommt. Denn Peyton Stearns hat zuletzt in Rom einen beachtlichen Lauf hingelegt.

Aber auch Eva Lys hat zu Beginn des Jahres in Australien schon gezeigt, dass sie ihre Chancen bei einem großen Turnier zu nutzen weiß.

Lys vs. Stearns - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Eva Lys und Peyton Stearns gibt es ab 11 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros