Roland Garros 2025 live: Iga Swiatek vs. Jaqueline Cristian im TV, Livestream und Liveticker

Iga Swiatek und Jaqueline Cristian treffen in der dritten Runde der French Open 2025 aufeinander.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.05.2025, 17:51 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek trifft auf Jaqueline Cristian

Iga Swiatek und die French Open - das passt einfach! Am Bois de Boulogne präsentierte sich die Polin, die bis dato eine enttäuschende Spielzeit erlebte, in den ersten beiden Runden in Topform. Auf dem Weg zu ihrem vierten Turniersieg in Folge bekommt es die ehemalige Weltranglistenerste am Freitag mit der Rumänin Jaqueline Cristian zu tun.

Erstmals in diesem Jahr muss Swiatek dabei auf dem Court Suzanne-Lenglen ran. Für die 23-Jährige ist es in ihrer Karriere das erste Duell mit Cristian.

Swiatek vs. Cristian - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Iga Swiatek und Jaqueline Cristian gibt es ab ca. 13 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

