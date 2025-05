Roland Garros 2025 live: Iga Swiatek vs. Rebecca Sramkova im TV, Livestream und Liveticker

Iga Swiatek und Rebecca Sramkova treffen in der ersten Runde der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 12 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.05.2025, 13:36 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek eröffnet gegen Rebecca Sramkova

Gelingt Iga Swiatek in Paris der Turnaround? Nach einer bislang enttäuschenden Spielzeit wird die vierfache French-Open-Siegerin ihr Lieblingsturnier diesmal nur als Nummer fünf in Angriff nehmen. Und doch muss die Polin in Paris als eine der Topfavoritinnen auf den Turniersieg gelten.

Die Auslosung meinte es mit Swiatek nicht sonderlich gut, in Runde eins trifft die Titelverteidigerin auf Rebecca Sramkova. Das bislang einzige Duell mit der Slowakin ging vor wenigen Monaten bei den Australian Open klar in zwei Sätzen an die Polin.

Swiatek vs. Sramkova - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Iga Swiatek und Rebecca Sramkova gibt es ab 12 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Das Einzel-Tableau bei den French Open