Roland-Garros 2025 live: Mirra Andreeva vs. Lois Boisson im TV, Livestream und Liveticker

Mirra Andreeva trifft im letzten Viertelfinale in Roland-Garros 2025 auf Lois Boisson. Das Match gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.06.2025, 13:27 Uhr

© Getty Images Mirra Andreeva und Lois Boisson treffen im Viertelfinale von Roland Garros 2025 aufeinander

Die Ausgangslage ist klar: Mirra Andreeva geht als Favoritin in dieses Match. Schließlich hat die Russin in der laufenden Saison ja schon zwei WTA-Tour-1000-Turniere gewonnen. Lois Boisson dagegen ist mit einer Wildcard in das Hauptfeld gekommen.

Die Französin darf aber natürlich auf die Unterstützung der Fans zählen. Eben die hat Boisson ja auch schon zum Sieg gegen Jessica Pegula getragen.

Andreeva vs. Boisson - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Mirra Andreeva und Lois Boisson gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros