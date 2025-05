Roland Garros 2025 live: Tatjana Maria vs. Barbora Krejcikova im TV, Livestream und Liveticker

Tatjana Maria und Barbora Krejcikova treffen in der ersten Runde der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.05.2025, 19:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Tatjana Maria fordert Barbora Krejcikova

Tatjana Maria bekommt es in der ersten Runde der French Open 2025 mit Barbora Krejcikova zu tun. Die amtierende Wimbledon-Siegerin aus Tschechien konnte das Grand-Slam-Event in Paris 2021 gewinnen, war in dieser Saison bislang aber vom Verletzungspech verfolgt.

Ihr erstes Match bestritt Krejcikova erst in der Vorwoche in Straßburg, wo sie Magda Linette in zwei Sätzen unterlag. Auf Maria trifft die Tschechin am Montag zum ersten Mal.

Maria vs. Krejcikova - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Tatjana Maria und Barbora Krejcikova gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Das Einzel-Tableau bei den French Open