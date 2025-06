Roland-Garros 2025: Nicht so schnell! Swiatek mit Comeback-Sieg gegen Rybakina ins Viertelfinale

Iga Świątek hat gegen Elena Rybakina einen Comeback-Sieg gefeiert und trifft in Roland-Garros am Dienstag im Viertelfinale auf Elina Svitolina.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.06.2025, 16:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Iga Świątek steht bei den French Open 2025 im Viertelfinale

Es hat ziemlich viel darauf hingedeutet, dass Iga Swiatek ihren Traum vom fünften Championat in Roland-Garros schon im Achtelfinale würde begraben müssen. Denn Elena Rybakina spielte große auf, führte nach gewonnenem ersten Satz auch im zweiten mit einem Break. Aber wenn jemand mit der Terre Battue auch in schwierigen Situationen umzugehen weiß, dann Swiatek.

Und so arbeitete sich die Polin immer tiefer in das Match hinein, gewann mit größter Kraftanstrengung den zweiten Akt. Die Entscheidung wurde zum Nervenspiel: Swiatek ging mit einem Break zum 4:3 in Führung, Rybakina hatte umgehend zwei Chancen, den Ausgleich zu besorgen. Swiatek half bei der zweiten mit einem Doppelfehler mit. Wenige Augenblicke später war Swiatek schon mit einem Break im Kopf auf dem Weg zu ihrem Stuhl. Schiedsrichter Kader Nouni korrigierte aber Out-Ruf bei zweitem Aufschlag Rybakina. Letztere hielt ihr Service doch noch zum 5:4.

Im elften Spiel bekam Iga Swiatek dann aber ihr Break. Und servierte zum 1:6, 6:3 und 7:5 aus. Sehr zur Freude der Fans, die mehrheitlich im Lager der viermaligen Siegerin standen.

Swiatek nun gegen Svitolina

In der Parallepartie auf Suzanne-Lenglen hatte Olympiasiegerin Qinwen Zheng mit Ludmilla Samsonova ebenfalls alle Hände voll zu tun. Die Chinesin konnte sich aber letztlich mit 7:6 (5), 1:6 und 6:3 behaupten.

Im ersten Match des Tages auf dem Court Philipe-Chatreier hatte Elina Svitolina für eine kleine Überraschung gesorgt: Die Ukrainerin wehrte gegen Jasmine Paolini drei Matchbälle ab, ehe sich noch mit 4:6, 7:6 (6) und 6:1 gewann.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros