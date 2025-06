Roland-Garros 2025: Swiatek macht Halbfinal-Kracher gegen Sabalenka klar

Nach Aryna Sabalenka ist auch Iga Świątek in das Halbfinale der French Open 2025 eingezogen. Dort treffen die beiden dominierenden Spielerinnen der letzten Jahre am Donnerstag aufeinander.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.06.2025, 15:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Iga Swiatek trifft am Donnerstag auf Aryna Sabalenka

Die viermalige Siegerin in Roland-Garros gegen die Weltranglisten-Erste - dieses Duell wird es am Donnerstag im Halbfinale der French Open 2025 geben. Denn nachdem sich Aryna Sabalenka im ersten Viertelfinale am Dienstag gegen Olympiasiegerin Qinwen Zheng mit 7:6 (3) und 6:3 behaupten konnte, legte Iga Swiatek gegen Elina Svitolina mit 6:1 und 7:5 nach. Für die Polin lebt damit die Chance auf die Titelverteidigung.

Das deutliche Ergebnis des ersten Satzes sollte nicht darüber hinweg täuschen, dass Elina Svitolina auch schon in der Anfangsphase eine gute Leistung gezeigt hatte. Alleine: Die wichtigen Punkte machte allesamt Swiatek.

Im zweiten Akt führte Svitolina früh mit einem Break, musste beinahe umgehend den Ausgleich hinnehmen. Den letztlich entscheidenden Hieb setzte aber Iga Swiatek mit dem Break zum 6:5. Danach servierte die Polin ohne größere Probleme zum Sieg aus. Es war dies bereits ihr 40. Match-Erfolg bei den French Open - und das bei nur zwei Niederlagen.

Im Head-to-Head mit Aryna Sabalenka hat Swiatek übrigens mit 8:4-Siegen die Nase vorne. In Roland-Garros haben die beiden allerdings noch nie gegeneinander gespielt.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros