Roland Garros 2025: Top Acht erstmals seit über 20 Jahren geschlossen im Achtelfinale

Zum ersten Mal seit über 20 Jahren haben sich die acht topgesetzten Spielerinnen bei einem Grand-Slam-Turnier geschlossen für das Achtelfinale qualifiziert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 31.05.2025, 20:37 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka führt das Feld an

Madison Keys hat es bei den drei Matchbällen für Sofia Kenin noch einmal spannend gemacht - doch nach den Drittrundenmatches am Samstag stand unter dem Strich eine historische Marke: Erstmals seit über 20 Jahren haben sich bei einem Grand-Slam-Turnier alle acht topgesetzten Spielerinnen für das Achtelfinale qualifiziert.

Das letzte Mal, dass auf Frauenseite die Top Acht bei einem Major-Event geschlossen in der Runde der letzten 16 standen, war bei den Australian Open 2005. Topgesetzte Spielerin damals war Lindsay Davenport, die ihrer an Position sieben gesetzten Landsfrau Serena Williams im Finale in drei Sätzen unterlag.

Ein gutes Omen für Keys? Die amtierende Australian-Open-Siegerin nahm die French Open jedenfalls als Nummer sieben in Angriff. Favoritinnen auf den Turniersieg sind diesmal aber andere. Allen voran die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka und die dreifache Titelverteidigerin Iga Swiatek, die bereits in einem etwaigen Halbfinale aufeinandertreffen würden.

Komplettiert werden die Top Acht in Paris von Coco Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Mirra Andreeva und Qinwen Zheng, die freilich ebenfalls weiterhin vom Titel träumen dürfen. Und hier gibt es eine gute Nachricht für Paolini: 2003 - als in Roland Garros letztmals die acht besten Spielerinnen der Welt im Achtelfinale standen - ging der Titel mit Justine Henin an die Nummer vier des Events.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros