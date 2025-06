Roland Garros 2025: Und nächtlich grüßt das Murmeltier ...

Die Night-Session-Ansetzungen bei den French Open sorgen auch 2025 wieder für Aufregung. Bislang waren auf dem Court Philippe-Chatrier am Abend ausschließlich Herrenmatches zu sehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 31.05.2025, 20:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Holger Rune spielt am Sonntag in der Night Session gegen Lorenzo Musetti

Wie in jedem Jahr ist bei den French Open auch 2025 wieder eine hitzige Diskussion über die Besetzung der Abendspiele entbrannt. Im laufenden Turnier war auf dem Court Philippe-Chatrier noch keine einzige Frauenpartie in der Night Session angesetzt, daran wird sich auch am Sonntag nichts ändern. Ab 20:15 Uhr werden sich auf dem größten Court der Anlage nämlich Lorenzo Musetti und Holger Rune gegenüberstehen.

An Attraktivität mangelt es den Frauenmatches am achten Hauptfeld-Tag jedenfalls nicht, kommt es doch unter anderem zu den Duellen zwischen Aryna Sabalenka und Amanda Anisimova bzw. Iga Swiatek und Elena Rybakina. Mehr Star-Power im Achtelfinale geht fast nicht. Und doch setzt Turnierdirektorin Amelie Mauremso in der Prime Time weiterhin ausnahmslos auf die Männer.

Fernsehvertrag spielt große Rolle

Die Begründung dafür ist simpel: Da bei den Frauen nur über zwei Gewinnsätze gespielt wird, droht womöglich ein schnelles Ende - und damit ein unzufriedenes Publikum. Eine wesentliche Rolle bei den Ansetzungen für die Night Session spielt auch der Fernsehvertrag mit Amazon Prime in Frankreich. Seit jeher setzt der Streaming-Anbieter voll auf Herrentennis, was sich auch auf den Werbeplakaten in Paris zeigt.

Aufgrund des Vertrags mit Amazon Prime ist es aktuell auch undenkbar, dass am Abend - wie etwa in Melbourne oder New York - zwei Matches über die Bühne gehen. Und also findet in der Night Session meist eine Herrenpartie statt. Dies habe laut Mauresmo aber nichts mit dem Spielniveau zu tun: "Es ist definitiv nicht so, dass die Frauen es nicht verdient hätten, in der Night Session zu spielen."

Deutliche Kritik von Jabeur

“Die Message war niemals, dass Frauen es nicht wert sind, das Abendmatch zu bestreiten”, stellte Mauresmo klar - ohne eine Lösung für das Problem zu präsentieren. Für die Veranstalter hatte es in den vergangenen Tagen viel Kritik gegeben, am deutlichsten äußerte sich Ons Jabeur: “Es ist traurig, dass wir das immer noch erleben. Ich glaube, dass die, die diese Entscheidung treffen, keine Töchter haben.”

Seit der Einführung der Night Sessions im Stade Roland Garros im Jahr 2021 gab es abends 49 Partien auf dem Court Philippe-Chatrier (inklusive Musetti gegen Rune) - nur vier davon waren Frauenspiele. Ob 2025 zumindest ein weiteres dazukommt? Möglicherweise, wie Mauresmo in Aussicht stellte: “Lasst uns nochmal am Finaltag darüber reden …”