Roland-Garros 2025: Viertelfinale! Svitolina wehrt Matchbälle ab und schlägt Paolini

Elina Svitolina hat nach Abwehr von drei Matchbällen mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Jasmine Paolini das Viertelfinale in Roland-Garros 2025 erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.06.2025, 13:46 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina hat Jasmine Paolini besiegt

Was für eine Vorstellung von Elina Svitolina! Die Ukrainerin musste gegen Jasmine Paolini drei Matchbälle abwehren, ehe sie mit 4:6, 7:6 (6) und 6:1 doch noch in das Viertelfinale in Roland-Garros 2025 einzog. Kein Wunder dass Svitolina nach ihrem Sieg meinte, dass sie kaum glauben könne, dieses Match noch gewonnen zu haben.

Schon bei den Australian Open hatten sich Svitolina und Paolini getroffen, auch da musste die Italienerin eine Niederlage hinnehmen. Paolini war ja als Vorjahresfinalistin angereist, nun kam das Aus nach neun Matchsiegen in Folge (inklusive des Titels in Rom) etwas früher als erwartet.

In der Runde der letzten acht, die sie zum insgesamt schon 13. Mal bei einem Major erreichte, geht es für Svitolina entweder gegen Iga Swiatek oder Elena Rybakina. Die beiden kamen unmittelbar nach dem ersten Match auf den Court Philippe-Chatrier.

