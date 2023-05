Roland Garros: 4:35 Stunden - Marathonmann Stan Wawrinka kann es noch

Stan Wawrinka hat am Montag in Roland Garros am Montag den Court 14 erbeben lassen. Der Schweizer gewann gegen Albert Ramos-Vinolas in einem Marathomatch in fünf Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.05.2023, 18:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Das Feuer lodert in Stan Wawrinka noch

Court 14 im Stade Roland Garros gab es noch gar nicht, als Stan Wawrinka hier 2015 den Titel geholt hat. Seitdem wurde die Anlage erweitert, Wawrinka ist immer noch da, wenn auch nicht im Kreis der Favoriten. Die Fans mitzunehmen schafft der Schweizer Altmeister dennoch noch. Das 7:6 (5), 6:4, 6:7 (2), 1:6 und 6:4 gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas zählt jedenfalls zu den frühen Highlights der French Open 2023.

In Runde zwei wartet nun Thanasi Kokkinakis auf Wawrinka.

Aber auch auf anderen Plätzen wurde am zweiten Turniertag das Nenngeld ausgespielt. Denis Shapovalov gewann gegen Brandon Nakashima ebenso in fünf Sätzen wie Cameron Norrie gegen Benoit Paire.

Novak Djokovic dagegen hielt sich beim 6:3, 6:2 und 7:6 (1) gegen Aleksandar Kovacevic vergleichsweise kurz auf dem Court Philippe-Cahtrier auf.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros