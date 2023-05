Roland Garros: Dominic Thiem am Montag im dritten Match nach 11 Uhr

Dominic Thiem wurde am Montag in Roland Garros die dritte Partie nach 11 Uhr auf Court 6 zugeteilt. Gegner wird der Argentinier Pedro Cachin sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.05.2023, 13:36 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem muss am Montag auf Court 6 ran

Der Court 6 im Stade Roland Garros wird für die österreichischen Starter schön langsam zur Heimstätte. Am Samstag hat Dominic Thiem mit Andrey Rublev dort trainiert, am Sonntag konnte Sebastian Ofner seinen Einstandssieg gegen Maxime Cressy feiern. Und am morgigen Montag darf Thiem nun im dritten Match nach 11 Uhr gegen Pedro Cachin aus Argentinien ran.

Und sonst so? Novak Djokovic beginnt seine Titeljagd auf dem Court Philippe-Chatrier gegen Aleksandar Kovacevic (zweites Match nach 11 Uhr), die erste Night Session des Turniers bestreiten eben dort Jannik Sinner und Alexandre Muller (ab 20:15 Uhr.). Auch Carlos Alcaraz steigt ins Turnier ein, der Spanier trifft im dritten Spiel nach 11 Uhr im Suzanne-Lenglen auf den italienischen Qualifikanten Flavio Cobolli.

Aus deutschsprachiger Sicht spielt Tatjana Maria die dritte Partie auf Court 14 gegen Beatriz Haddad Maia.Anna-Lena Friedsam beschließt den Spielbetrieb auf Court 4. Ebenso wie Daniel Altmaier jenen auf Court 8 gegen Marc-Andrea Huesler. Jan-Lennard Struff hat das dritte Match auf Platz 13 gegen Jiri Lehecka zugeordnet.

Alexander Zverev spielt erwartungsgemäß erst am Dienstag.