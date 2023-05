Roland Garros: Dominic Thiem - „Habe mich heute nicht belohnt“

Dominic Thiem hat sich mit einer sehr ehrlichen Pressekonferenz von den French Open 2023 verabschiedet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.05.2023, 21:31 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem bleibt noch ein wenig auf Sand

Von Jens Huiber aus Roland Garros

Man geht in der Analyse der Fünf-Satz-Niederlage von Dominic Thiem gegen Pedro Cachin nicht fehl, wenn man konstatiert: Der Österreicher war der spielbestimmende Mann auf dem Court 6 am Montagnachmittag im Stade Roland Garros war. 44 direkte Punkte erzielte Thiem, das ist für eine Spielzeit von 3:48 Stunden eine respektable Ausbeute. Es sei denn, es stehen auf der anderen Seite der Bilanz 84 Fehler ohne Not.

Und dennoch: Auch wenn der Satzausgleich von Thiem zum 2:2 am Ende nicht ganz geschmeidig über die Bühne gegangen ist - nur die wenigsten der Fans auf dem Court hätten gedacht, dass der zweimalige Paris-Finalist das große Comeback nicht auch vollenden würde. Diese Fans standen übrigens mehrheitlich im Lager von Dominic Thiem.

Cordero gibt den Einpeitscher

Thiem versuchte also, sein Schicksal aktiv zu gestalten, das sah in manchen Phasen schon wieder nach jener Zeit aus, in der der Niederösterreicher als einer der Mitfavoriten an den Bois de Boulogne gekommen war. Das war in diesem Jahr zwar nicht der Fall - nachdem die letzten Wochen aber ausschließlich auf die Vorbereitung für das zweite Major des Jahres genutzt wurden, kommt das Ausscheiden in Runde eins schon überraschend. Auch wenn Pedro Cachin ein unangenehmer Gegner ist.

Die Unterstützung aus der Box war da für Dominic Thiem. Allen voran Duglas Cordero hat den Einpeitscher gegeben, Coach Benjamin Ebrahimzadeh streute zudem taktische Anweisungen ein. Vergebens.

Thiem im Training gegen Rune oder Rublev stark

Und so kam um 21 Uhr ein verständlicherweise niedergeschlagener Dominic Thiem in den Interviewraum 2. „Ich habe mich heute nicht belohnt“, das war eine der Aussagen, die der US-Open-Champion von 2020 den Reportern mit auf den Weg gab. Aber auch, dass er den vor sechs Wochen eingeschlagenen Weg auch weiterhin verfolgen werde. Denn die eineinhalb Jahre davor habe er nicht so trainiert, wie es nötig ist, um wieder an die Weltspitze zurückzukommen.

In das Match gegen Cachin sei er ziemlich angespannt gegangen. „Meine Erwartungshaltung war hoch.“ Vor allem, weil es im Training mit Andrey Rublev oder Holger Rune gut gelaufen sei. Was nicht funktioniere, das sei die Umsetzung im Match.

Die kommenden Wochen werden nun anders ablaufen als geplant: Wahrscheinlich schiebe er vor seinen Rasenauftritte in HalleWestfalen und Wimbledon noch mindestens einen Challenger auf Sand ein. Schon kommende Woche in Meerbusch oder in Bratislava. Das Kapitel French Open 2023 ist allerdings beendet.

