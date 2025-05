Roland Garros 2025: Jaume Munar schießt nach Aus gegen französisches Publikum

An Drama war das Zweitrundenduell zwischen Arthur Fils und Jaume Munar nicht zu überbieten. Auch nach der Partie gingen die Wogen hoch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.05.2025, 00:20 Uhr

© Getty Images Jaume Munar unterlag Arthur Fils in fünf Sätzen

Wort gehalten. Unmittelbar zu Beginn seines Medientermins nach der bitteren Fünfsatzniederlage gegen Arthur Fils kündigte Jaume Munar an, sich kein Blatt vor den Mund nehmen zu wollen. Und das tat der Spanier, der gegen den angeschlagenen Lokalmatador zwischenzeitlich einen 0:2-Satzrückstand wettgemacht hatte, dann auch nicht.

“Es ist in Ordnung, wenn sie einen anderen Spieler anfeuern, wenn sie schreien. Ich bin das gewohnt, in Südamerika ist es auch sehr intensiv”, meinte Munar über die Fans. “Aber was ich für einen völligen Mangel an Respekt halte - und hier passiert das oft - ist, dass sie ununterbrochen singen und einen ständig unterbrechen. Und das hält das Match letztlich davon ab, weiterzugehen.”

Tatsächlich trugen die französischen Zuschauer ihren angeschlagenen Landsmann am Court Suzanne-Lenglen förmlich zum Sieg. Immer wieder explodierte das Publikum nach spektakulären Punktgewinnen von Fils, vor allem im fünften Satz glich der zweitgrößte Court der Anlage einem Tollhaus. Für Munars Geschmack wurde dabei eine Grenze überschritten.

Mehr Respekt in New York und Melbourne

“Es scheint eine tolle Show für die Zuschauer zu sein, aber man darf nicht vergessen, dass wir hier sind, um unseren Job zu machen. Es darf nicht wie ein Zirkus aussehen - und hier sieht es manchmal wie Theater aus”, kritisierte der Spanier, der im fünften Satz bereits mit Break in Führung gelegen war - und dann doch noch mit 6:7 (3), 6:7 (4), 6:2, 6:0 und 4:6 verlor.

In New York oder Melbourne, so Munar, würden die Fans den Spielern deutlich mehr Respekt entgegenbringen: “Hier in Paris ist es ein bisschen viel.” Auf den “Zirkus” einstellen muss sich nun jedenfalls Andrey Rublev, der es in der dritten Runde mit Fils zu tun bekommt. Und dann könnte es für den Weltranglisten-14 ja schon zum Duell mit Jannik Sinner kommen. Der ja bekanntlich durch nichts aus der Ruhe zu bringen ist.

