Roland Garros: „Everybody dance now!“

Eine musikalisches Quartett hat während der letzten Tage auf der Tribüne im Court-Philippe Chatrier für Stimmung gesorgt. Die Fans haben das genossen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.06.2023, 14:07 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Diese Männer sorgen auf den Tribünen des Chatrier für Stimmung

Wenn die French Open heute Nachmittag schön langsam zu ihrem Ende finden, dann heißt es auch Abschied nehmen von einer Bläser-Kombo, die das Spielgeschehen auf dem Court Philippe-Chatrier nachhaltig bereichert hat. Halt, ein Mann an der Pauke war auch mit dabei, zur Unterstützung der beiden Trompeten und der Solo-Posaune.

Wer früh genug im Stade Roland Garros eingetroffen ist, der hat das Quartett sogar noch üben gehört. Da standen sie also vor ihrem Tablet, in einem Zelt auf der Plaza gleich neben der großen Leinwand. Und haben immer nur die ersten paar Takte eines Klassikers angespielt, der die Fans sofort mitgenommen hat: „Everybody dance now“, „Bella Ciao“ oder das Titelthema von „Rocky“ (ja, so weit in die Historie wurde da gegraben).

Erstmals auffällig wurden die Entertainer in den Night Sessions des vergangenen Jahres, mittlerweile fehlt schon was, wenn sie mal für eine Partie aussetzen.

Relative Ruhe auf dem Chatrier

Wenn die Matches begonnen haben, waren die vier Musikanten unterhalb der Presseplätze zu finden, vom Schiedsrichterstuhl aus gesehen rechts oben. Und fast jeder Seitenwechsel wurde mit einem kleinen Gstanzl eingeleitet, die Zuschauer haben dankbar mit geklatscht.

Wie man überhaupt festhalten muss: So laut und hektisch es auf der Anlage insgesamt während der 15 Turnier-Tage (eigentlich waren es ja mehr - selbst zur Qualifikation wurden mehr als 50.000 Fans gezählt) zugegangen ist, die Wechselpausen auf dem Chatrier hat die Stadionregie zumeist mit sehr dezenter Musik unterlegt. Wenn die Bläser einmal pausiert haben.

Was sich ins Gesamtbild einfügt: Ja, bei mancher Gelegenheit hätte man sich von den Besuchern auf den Tribünen etwas mehr Respekt gegenüber den Spielern und Spielerinnen gewünscht. Das Gesamterlebnis auf dem nach dem Umbau wunderschönen Court Philippe-Chatrier war aber grandios.