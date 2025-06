Roland-Garros: Gauff und Andreeva bleiben auf Kollisionskurs

Coco Gauff und Mirra Andreeva sind im Gleichschritt in das Viertelfinale von Roland-Garros 2025 eingezogen. Zum Aufeinandertreffen der beiden kann es erst in der der Vorschlussrunde kommen.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 02.06.2025, 13:21 Uhr

Die frühere US-Open-Siegerin Coco Gauff aus den USA ist mit nur wenig Mühe ins Viertelfinale der French Open eingezogen und bleibt im Turnier weiter ohne Satzverlust. Die Weltranglistenzweite setzte sich am Montag in Paris gegen die Russin Ekaterina Alexandrova 6:0, 7:5 durch, Gauff steht damit zum fünften Mal in Folge unter den letzten acht.

"Ich bin sehr glücklich damit, wie ich ins Match reingekommen bin", sagte Gauff am Stadionmikrofon: "Jekaterina ist eine harte Gegnerin. Dieser Sieg gibt mir einiges an Selbstvertrauen."

Die 21-Jährige, die 2022 das Finale von Roland Garros gegen die Polin Iga Swiatek verloren hatte, bekommt es nun mit einer Landsfrau zu tun und trifft am Mittwoch entweder auf Australian-Open-Siegerin Madison Keys (Nr. 7) oder die ungesetzte Hailey Baptiste. Gauff hatte zuletzt die Endspiele der Masters-Turniere in Madrid und Rom erreicht, ihren bislang einzigen Titel auf Sand hat sie 2021 beim kleinen WTA-Turnier in Parma gewonnen.

Ebenfalls den Sprung ins Viertelfinale schaffte am Montag die 18 Jahre alte Russin Mirra Andreeva. Die Halbfinalistin von 2024 setzte sich die gegen die gebürtige Russin Daria Kasatkina, die seit März unter australischer Flagge spielt, 6:3, 7:5 durch.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros