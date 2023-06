Roland Garros: Iga Swiatek nach Aufgabe von Lesia Tsurenko im Viertelfinale

Iga Swiatek steht bei den French Open 2023 nach einer Aufgabe von Lesia Tsurenko im Viertelfinale. Dort trifft sie in einer Neuauflage des Vorjahresendspiels auf Cori Gauff.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.06.2023, 20:32 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek steht im Viertelfinale

Iga Swiatek befindet sich bei den French Open weiterhin auf Kurs Richtung Titelverteidigung. Die Weltranglistenerste profitierte im Achtelfinale von einer Aufgabe ihrer Kontrahentin Lesia Tsurenko, die beim Stand von 5:1 für Swiatek wegen Kreislaufproblemen nicht mehr weiterspielen konnte.

Swiatek bekommt es im Viertelfinale nun mit Cori Gauff zu tun. Die US-Amerikanerin behauptete sich ihrerseits gegen Anna Karolína Schmiedlova mit 7:5 und 6:2. Somit kommt es am Mittwoch zu einer Neuauflage des Vorjahresendspiels, in dem sich Swiatek klar in zwei Sätzen durchgesetzt hatte.

Das zweite Viertelfinale der oberen Turnierhälfte bestreiten Beatriz Haddad Maia und Ons Jabeur. In der unteren Hälfte kommt es zu den Duellen Karolina Muchova gegen Anastasia Pavlyuchenkova bzw. Aryna Sabalenka gegen Elina Svitolina.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen