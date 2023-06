Roland Garros: Iga Swiatek - Selbst in Normalform eine Klasse für sich

Iga Swiatek könnte bei den French Open ihren vierten Grand-Slam-Titel holen. Dabei musste die Weltranglistenerste in Paris bislang noch nicht einmal an ihr Leistungslimit gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.06.2023, 11:23 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek ist im Finale die große Favoritin

6:4, 6:0, 6:4, 6:0, 6:0, 6:0, 5:1, 6:4, 6:2, 6:2 und 7:6. Iga Swiateks Bilanz bei den diesjährigen French Open liest sich einmal mehr beeindruckend. Ein Sieg fehlt der Polin noch, um ihre dritte Trophäe am Bois de Boulogne einzuheimsen. Und wirklich viel spricht vor dem Endspiel am Samstag nicht für Finalgegnerin Karolina Muchova.

Die Tschechin, die sich in der Vorschlussrunde nach einem epischen Kampf gegen Aryna Sabalenka durchsetzte, steht in ihrem ersten Major-Finale und wirkte gegen Ende ihres Halbfinalmatches gegen die amtierende Australian-Open-Siegerin auch körperlich etwas angeschlagen. Nun muss das nicht viel heißen, ist Muchova Verletzungssorgen doch gewohnt. Die Favoritenrolle könnte vor dem Endspiel dennoch kaum klarer verteilt sein.

Dabei agierte Swiatek bei den French Open bislang noch nicht in Topform. Umso imposanter sind die Statistiken, die die 22-Jährige in den Tagen von Paris aufzuweisen hat. Denn bis auf den zweiten Satz im Halbfinale gegen Beatriz Haddad Maia wurde die vierfache Grand-Slam-Siegerin noch nicht einmal ansatzweise gefordert.

Verfrüht jubeln will Swiatek aber noch nicht. "Ich versuche einfach, cool zu bleiben und Schritt für Schritt zu machen", erklärte die Polin nach ihrem gewonnenen Semifinale. Auch das Head to Head wird der zweifachen French-Open-Siegerin eine Warnung sein. Das bislang einzige Duell gewann Muchova 2019 in Prag in drei engen Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau aus Paris