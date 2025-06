Roland-Garros Juniors: Lilli Tagger gewinnt die French Open 2025!

Lilli Tagger hat mit einen 6:2 und 6:0 gegen Hannah Klugman aus Großbritannien den Juniorinnen-Titel in Roland-Garros 2025 gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.06.2025, 13:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Lilli Tagger ist in Roland-Garros zum Titel geflogen

Was für eine Leistung von Lilli Tagger! Die 17-Jährige hat bei den French Open in Roland-Garros das Endspiel der Juniorinnen gegen die an Position acht gesetzte Hannah Klugman mit 6:2 und 6:0 und damit österreichische Sportgeschichte geschrieben.

Seit ein paar Jahren werden die Endspiele in den Einzeln der Nachwuchswettbewerbe bei den French Open ja auf dem Court Simonne-Mathieu ausgetragen, eine schöne Belohnung für die Finalisten bei den Mädchen und Burschen. Dieses Stadion ist eines der charmantesten im gesamten Tenniszirkus - und in der Regel sind die Tribünen auch gut gefüllt, zumindest im Unterrang.

Tagger in einer Reihe mit Gauff, Svitolina, Halep

Und alle, die das Titelmatch zwischen der Osttirolerin Lilli Tagger und der Britin Hannah Klugman sahen, kamen auf ihre Rechnung. Tagger erwischte den bessern Start, führte schnell mit 4:1. Wie schon in den Matches zuvor hatte die Österreicherin auch gegen Klugman beim Aufschlag Vorteile, für das Spiel zum 5:2 musste sie dennoch knapp 13 Minuten lang kämpfen. Danach ging es hurtiger - nach 50 Minuten Spielzeit stand es 6:2 für Tagger.

Der zweite Akt geriet dann zur Machtdemonstration des Schützlings von Francesca Schiavone. Bis zum 5:0 dominierte Tagger das Spielgeschehen mit nun auc mit ihrer Vorhand, Klugman wandte sich immer öfter verzweifelt an ihre Box. Ihren ersten Matchball holte sich Lilli Tagger nach 77 Minuten Spielzeit mit einem Rückhand-Longline-Winner. Beim zweiten segelte eine Vorhand von Klugman ins Aus.

Tagger reihte sich damit in die Riege prominenter Siegerinnen im Nachwuchs bei den French Open ein. Vor ihr hatten etwa Coco Gauff, Elina Svitolina, Ons Jabeur, Daria Kasatikina oder auch Simona Halep den Titel am Bois de Boulogne geholt.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros