Roland Garros: Knackt Tsitsipas den Alcaraz-Code im fünften Anlauf?

Stefanos Tsitsipas trifft im Viertelfinale der French Open auf Carlos Alcaraz. In den bisherigen vier Duellen war für den Griechen nichts zu holen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.06.2023, 19:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Stefanos Tsitsipas ist gegen Carlos Alcaraz noch ohne Sieg

Jeder, der die bisherigen vier Matches von Carlos Alcaraz bei den diesjährigen French Open auch nur teilweise mitverfolgte, konnte nur zu einem Schluss kommen: Der 20-jährige Spanier ist in dieser Form der Topfavorit auf den Titel. Daran ändert auch ein verlorener Satz gegen Taro Daniel nicht das Geringste.

Denn Alcaraz präsentierte sich in den Tagen von Paris nahezu unantastbar und schwebte förmlich über den Platz. Frag nach bei Achtelfinalgegner Lorenzo Musetti, der seinerseits bis zum Kräftemessen mit Alcaraz einen fantastischen Eindruck hinterlassen hatte. Und den Court Philippe Chatrier am Sonntag dennoch mit nur sieben Spielen im Gepäck wieder verließ.

Alcaraz mit Machtdemonstration in Barcelona

Im Viertelfinale hat nun Stefanos Tsitsipas die große Aufgabe, den Alcaraz-Code zu entschlüsseln. In den bisherigen vier Aufeinandertreffen gelang das dem Griechen noch nicht, beim jüngsten Duell der beiden in Barcelona war nicht weniger als ein Klassenunterschied auszumachen. Alcaraz gewann das Finale vor rund eineinhalb Monaten klar mit 6:3 und 6:4.

Was also spricht am Dienstag eigentlich für Tsitsipas? Nicht sonderlich viel. Denn wenngleich auch der French-Open-Finalist von 2021 im bisherigen Turnierverlauf nur einen Satz abgab, sucht er noch nach seiner Topform. Auch die langsameren Bedingungen - das Match wurde in der Night Session angesetzt - dürften Tsitsipas gegen Alcaraz nicht unbedingt entgegenkommen.

Tsitsipas lobt Alcaraz' Intensität

"Ich muss gutes Tennis spielen. Carlos ist jemand, der die Intensität immer hochhält", meinte Tsitsipas über seinen kommenden Gegner. "Er ist sehr energiegeladen und das sieht man auch auf dem Platz. Er bringt viel davon in die Ballwechsel ein, in seine Rituale, wenn er da draußen auf dem Court spielt."

Und Alcaraz? Der steuert schier unaufhaltsam seinem zweiten Grand-Slam-Titel entgegen. "Ich versuche einfach, Tennis zu spielen, Spaß zu haben und die ganze Zeit zu lächeln. Das ist für mich der Schlüssel zu allem", so der Weltranglistenerste. Bislang scheint dieses Rezept am Bois de Boulogne mehr als nur zu funktionieren.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros