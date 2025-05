Roland-Garros: Musetti brilliert - und macht den Weg für Nadal frei

Guter Einstieg für Lorenzo Musetti in Roland-Garros 2025: Der Italiener gewann gegen Yannick Hanfmann mit 7:5, 6:2 und 6:0.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.05.2025, 17:50 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti trägt die Ärmel wieder länger

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Lorenzo Musetti ist nach einem starken Frühjahr als einer der Mitfavoriten nach Roland-Garros gekommen. Und der Italiener bestätigte nach einem etwas langsamen Start gegen Yannick Hanfmann diese Einschätzung doch recht eindrucksvoll. Modisch hatte sich Musetti der Masse der Konkurrenten wieder angenähert, das Toga-artige Oberteil, das er in Madrid und Rom ausgeführt hatte, ist offenbar wieder im Kleiderschrank verschwunden.

Was für Yannick Hanfmann die kleinste Sorge war. Der Karlsruher, der In München gegen Jakub Mensik einen bemerkenswerten Sieg landen konnte, spielte im ersten Durchgang auf Augenhöhe mit, musste seinen Aufschlag dennoch zum 5:6 abgeben. Die Idee, Musetti mit vielen Stopps ans Netz zu locken, zeigte zwar teilweise einfache Punkte für Hanfmann, von der Grundlinie war der aktuelle Weltranglisten-Achte aber zu druckvoll.

Das dann doch sehr glatte 7:5, 6:2 und 6:0 für Musetti freute vor allem jene Fans, die auf die große Abschiedszeremonie für Rafael Nadal warteten.

Paul muss sich strecken

Ansonsten war bei den Männern am ersten Turniertag 2025 nicht allzu viel geboten. Tommy Paul mühte sich gegen Elmer Möller redlich, gab sogar den ersten Satz ab, gewann aber schließlich doch noch ungefährdet mit 6:7 (5), 6:2, 6:3 und 6:1. Mit einer zwischenzeitlichen Regenunterbrechung übrigens - das Wetter am Sonntag hat noch Luft nach oben gelassen.

Unabhängig von Regen und Wind kann derweil ja auch auf dem Court Suzanne-Lenglen gespielt werden. Dort gab es endlich mal wieder ein Lebenszeichen von Giovanni Mpetshi Perricard. Das 4:6, 6:3, 7:6 (5) und 6:4 sorgte auch deshalb für tolle Stimmung, weil der Lokalmatador im Tiebreak des dritten Satzes einen 1:5-Rückstand egalisierte.

So richtig prominent wird es bei den Männern erst am Montag: Da startet Carlos Alcaraz am Nachmittag gegen Giulio Zeppieri. Und Jannik Sinner darf die Night Session gegen Arthur Rinderknech bestreiten.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros