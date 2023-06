Roland Garros: Krawietz, Mies, Pütz souverän ins Achtelfinale

Kevin Krawietz und Tim Pütz gemeinsam sowie Andreas Mies an der Seite von Matwe Middelkoop haben den Einzug in das Achtelfinale von Roland Garros 2023 geschafft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.06.2023, 19:39 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Tim Pütz und Kevin Krawietz stehen in Roland Garros im Achtelfinale

Im Doppel-Wettbewerb bei den French Open 2023 stehen die Achtelfinal-Partien bereits durchgängig fest. Und erfreulicherweise finden sich darunter auch zwei Teams mit deutscher Beteiligung. Die wären zunächste einmal Tim Pütz und Kevin Krawietz, die sich mit einem überzeugenden 6:4 und 6:2 an Sam Weissborn und Romain Arneodo für die in Monte-Carlo erlittene Halbfinal-Niederlage revanchierten. Nun geht es gegen das französische Duo Sadio Doumbia und Fabien Reboul.

Und auch Andreas Mies hat es mit Matwe Middelkoop unter die letzten 16 Paare geschafft. Die beiden gewannen gegen Harold Mayot und Jonathan Eysseric mit 7:5 und 6:3. Nächste Gegner werden die an Position fünf gesetzten Harri Heliovaara und Lloyd Glasspool sein.

Bemerkenswert in dieser an Überraschungen so reichen Saison: Alle vier topgesetzten Paarungen sind noch im Tableau vertreten: Angefangen bei Wesley Koolhof und Neal Skupski (1) über Rajeev Ram/Joe Salisbury (2), die Titelverteidiger Marcelo Arevalo/Jean-Julien Rojer (3) bis hin zu Ivan Dodig und Austin Krajicek (4).

