Roland Garros live: Alexander Zverev vs. Frances Tiafoe im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der dritten Runde von Roland Garros 2023 auf Frances Tiafoe. Das Match gibt es ab 20:15 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus. Und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.06.2023, 17:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev hatte gegen Frances Tiafoe meistens gut lachen

Es wird das siebte Match zwischen Zverev und Tiafoe werden. Und die Bilanz spricht ganz eindeutig für den Deutschen. Denn lediglich in Cincinnati 2017 konnte sich Tiafoe behaupten. Zuletzt haben sich die beiden im Finale von Wien im Herbst 2021 gesehen. Mit Zverev als Sieger.

Der gebürtige Hamburger hat in Runde zwei in Roland Garros gegen Alex Molcan eine Gala hingelegt - Tiafoe musste gegen Aslan Karatsev schon härter kämpfen.

Zverev vs. Tiafoe - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Frances Tiafoe gibt es ab 20:15 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros