Roland-Garros live: Aryna Sabalenka vs. Qinwen Zheng im TV, Livestream und Liveticker

Aryna Sabalenka und Qinwen Zheng treffen im ersten Viertelfinale in Roland-Garros 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 11 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.06.2025, 13:22 Uhr

© Getty Images Qinwen Zheng und Aryna Sabalenka treffen heute im Viertelfinale von Roland-Garros 2025 aufeinander

Es hat sieben Anläufe gebraucht, bis Qinwen Zheng endlich ihren ersten Sieg gegen Aryna Sabalenka einfahren konnte. Vor wenigen Tagen in Rom war es aber so weit.

Dass die Chinesin in Roland-Garros erfolgreich Tennis spielen kann, hat sie im vergangenen Sommer mit dem Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen bewiesen. Als Favoritin geht aber dennoch die WeltranglistenErste aus Belarus in die Begegnung.

Sabalenka vs. Zheng - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Aryna Sabalenka und Qinwen Zheng gibt es ab 11 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros