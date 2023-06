Roland Garros live: Daniel Altmaier vs. Grigor Dimitrov im TV, Livestream und Liveticker

Daniel Altmaier trifft in der dritten Runde von Roland Garros 2023 auf Grigor Dimitrov. Das Match gibt es ab ca. 18 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.06.2023, 18:02 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier muss nun gegen Grigor Dimitrov ran

Wie hat sich Daniel Altmaier von seinem Marathon gegen Jannik Sinner erholt? Das wird die große Frage vor dem Treffen mit Grigor Dimitrov im vierten Match auf Court Simonne-Mathieu sein. 5:25 Stunden stand der Deutsche gegen Sinner auf dem Platz.

Dimitrov dagegen kam gegen den Finnen Emil Ruusuvuori zu einem einigermaßen entspannten Drei-Satz-Erfolg.

Altmaier vs. Dimitrov - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Grigor Dimitrov und Daniel Altmaier gibt es ab ca. 18 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

