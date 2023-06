Nachdem Jannik Sinner zu Beginn des Jahres ein sehr erfolgreiches, aber auch kräftezehrendes Programm mit einem Turniersieg (ATP250 in Montpellier), zwei verlorenen Finalteilnahmen (unter anderem beim Masters in Miami) und weiteren starken Vorstellungen abspulte, trat er zuletzt ein wenig zurück, um die Kräfte wieder zu sammeln. In Barcelona wollte er keine Verletzung riskieren, in Madrid setzte er aus. So dauert die Sandplatzsaison von Jannik Sinner noch nicht allzu lange an. Hat die kurze Pause dem Italiener gutgetan und für frischere Kräfte gesorgt?