Roland-Garros: Lois Boisson - mit geheiltem Kreuzband die letzte französische Hoffnung

Lois Boisson steht bei ihrem Debüt in Roland-Garros im Achtelfinale. Als letzte französische Spielerin.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.05.2025, 16:00 Uhr

© Getty Images Lois Boisson steht in Roland-Garros im Achtelfinale

Solch schöne Geschichten schreibt dann halt nur der Sport: Lois Boisson sollte im vergangenen Jahr ihr Debüt in Roland-Garros geben, riss sich das Kreuzband, musste wieder ganz von vorne anfangen. Und kam stärker zurück. Jetzt steht Boisson, 22 Jahre alt und aktuell die Nummer 361 der Welt, im Achtelfinale. Sie besiegte nämlich Landsfrau Elsa Jacquemont mit 6:3, 0:6 und 7:5.

Jetzt geht es gegen Jessica Pegula, die in diesem Jahr an Position drei gesetzt ist. Pegula besiegte am Samstag Marketa Vondrousova mit 3:6, 6:4 und 6.2.

Ebenfalls schon weiter sind Mirra Andreeva und Daria Kasatkina. Andreeva gewann gegen Yulia Putintseva mit 6:3 und 6:1, Kasatkina gegen Paula Badosa mit 6:1 und 7:5.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros