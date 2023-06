Roland Garros: "Melatonin-Tabletten" - Stefanos Tsitsipas erklärt verschlafenen Auftritt

Nach dem schwachen Viertelfinal-Auftritt von Stefanos Tsitsipas gegen Turnierfavorit Carlos Alcaraz bei den French Open weiß der Grieche genau, was er das nächste Mal nicht mehr machen darf.

von SID

zuletzt bearbeitet: 07.06.2023, 13:06 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas war im Viertelfinale der French Open nicht auf der Höhe

Stefanos Tsitsipas hat eine interessante Erklärung für seinen schwachen Auftritt im Viertelfinale der French Open gegen Carlos Alcaraz geliefert. "Er hat toll gespielt, aber was ich in Zukunft vermeiden werde, ist vor Matches Melatonin-Pillen zu nehmen und ein Schläfchen zu halten", sagte der Fünfte der Tennis-Weltrangliste nach der klaren 2:6,-1:6,-6:7-(5)-Niederlage gegen Alcaraz.

Sein Spielplan in den Tagen zuvor sei nicht ideal gewesen, führte Tsitsipas aus, und hätte seinen Schlafrhythmus durcheinander gebracht. "Schlaf ist sehr wichtig bei großen Turnieren wie diesem. Ich habe diesen Fehler bereits in der Vergangenheit vor einem Spiel gegen Novak (Djokovic, d. Red.) gemacht und hatte dort das gleiche Ergebnis wie in den ersten beiden Sätzen", sagte Tsitsipas: "Scheinbar mag Melatonin die Nummer 1 und 2 sehr gerne."

Tsitsipas, der im Turnier zuvor auf gutem Niveau agiert hatte, konnte Alcaraz im Viertelfinale nur im dritten Satz Paroli bieten. "Ich möchte Carlos' Leistung nicht schmälern. Er hat verdient gewonnen. Aber ich bin wirklich deprimiert, dass es eine solche Auswirkung auf mich hatte."

