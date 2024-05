Roland Garros: Mit Squire und Lys - 13 Deutsche bei den French Open 2024

Grand-Slam-Debütant Henri Squire aus Düsseldorf und die Hamburgerin Eva Lys haben sich für das Hauptfeld der French Open in Paris qualifiziert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 24.05.2024, 18:00 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Henry Squire hat sich in Paris für das Hauptfeld qualifiziert

Damit gehen ab Sonntag 13 deutsche Tennisprofis (sieben Männer, sechs Frauen) in Roland Garros an den Start. Squire und Lys folgten der Dortmunderin Jule Niemeier, die ihr Qualifinale bereits am Donnerstag gewonnen hatte.

Squire (23) setzte sich gegen den Italiener Andrea Vavassori 6:3, 3:6, 6:4 durch, Lys (22) bezwang die Russin Anastassija Sacharowa 6:3, 6:7 (5:7), 6:1.

Über die Weltrangliste waren bereits Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4), Jan-Lennard Struff (Warstein), Dominik Koepfer (Furtwangen), Daniel Altmaier (Kempen), Yannick Hanfmann (Karlsruhe) und Maximilian Marterer (Nürnberg) qualifiziert. Bei den Frauen sind neben Lys und Niemeier Angelique Kerber (Kiel), Tatjana Maria (Bad Saulgau), Laura Siegemund (Metzingen) und Tamara Korpatsch (Hamburg) dabei.

Zverev (Nr. 4) ist der einzige Gesetzte unter den 13 deutschen Profis, er trifft am Montag oder Dienstag in seinem mit Spannung erwarteten Erstrundenmatch auf Rekordsieger Rafael Nadal (Spanien).