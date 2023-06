Roland Garros: Novak Djokovic erweist sich auch in Paris als Tiebreak-Spezialist

Novak Djokovic steht bei den French Open im Halbfinale. Auch dank einer schier unglaublichen Tiebreak-Statistik.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.06.2023, 19:41 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic durfte am Dienstag über den Halbfinaleinzug jubeln

Novak Djokovic hat in seiner Karriere schon des Öfteren bewiesen, dass ihn bei Major-Turnieren auch ein 0:2-Satzrückstand nicht unbedingt aus der Bahn wirft. Und doch lastete im French-Open-Viertelfinalduell gegen Karen Khachanov vor dem Tiebreak des zweiten Durchgangs nach dem verlorenen ersten Abschnitt reichlich Druck auf dem 36-jährigen Serben.

Djokovic reagierte im Stile eines 22-fachen Grand-Slam-Champions und sicherte sich die Kurzentscheidung ohne Punktverlust. Der Grundstein für den Einzug in sein 45. Major-Halbfinale war gelegt. Die Sätze drei und vier gingen - dieses Bild hatte man in der beeindruckenden Karriere des langjährigen Weltranglistenersten zuvor bereits so oft gesehen - klar an Djokovic.

Nach dem Match sorgte vor allem eine schier unglaubliche Statistik für Diskussionsstoff. Djokovic gewann bei den diesjährigen French Open nicht nur jedes seiner fünf gespielten Tiebreaks, sondern beging in insgesamt 47 Punkten noch keinen einzigen unerzwungenen Fehler. Eine Statistik, die vor allem bei Fans von Roger Federer - Stichwort Wimbledon-Finale 2019 - böse Erinnerungen wach werden lässt.

Djokovics Karriere-Bilanz in Tiebreaks liegt nun bei 307 zu 162, womit er die beste Siegquote (65,5 Prozent) aller Zeiten in der Open Era des Herrentennis aufweist. "Ich denke, ich hatte das Glück, dass ich in meiner gesamten Laufbahn sehr gute und positive Ergebnisse in den Tiebreaks hatte. Meine Gegner wissen das." Vielleicht ja auch Carlos Alcaraz, auf den Djokovic am Freitag im Halbfinale trifft.

