Roland Garros: Novak Djokovic wird 35 - Das Geschenk zum Geburtstag soll erst in 14 Tagen folgen

Novak Djokovic wird heute 35 Jahre alt. Öffentliche Feiern bleiben dem Weltranglisten-Ersten in Roland Garros erspart.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.05.2022, 09:56 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic wird heute ohne (öffentliche) Torte auskommen müssen

Sollte Novak Djokovic seinen heutigen 35. Geburtstag ja doch einigermaßen groß feiern, wird man davon bestenfalls aus den sozialen Medien erfahren. Denn die klassische Übergabe einen Glückwunsch-Torte durch den Turnierdirektor vor einer ekstatisch singenden Menge wird ausfallen: Djokovic hat noch spielfrei, steigt erst am zweiten Tag in die Wettkämpfe in Roland Garros ein. Ob dies ein ausgesprochener Geburtstagswunsch des serbischen Branchenprimus war, darüber kann man nur spekulieren. Heute jedenfalls wird Novak Djokovic lediglich trainieren, das erste Match gegen Yoshihito Nishioka steht dann am Montag an.

Vielleicht hat der Großmeister ja aber auch einen Moment Zeit, um über seine brillante Karriere zu reflektieren. Und sich daran zu erinnern, dass die letzte Tortenübergabe ja gar nicht so lange her ist: Vergangene Woche in Rom feierte Djokovic seinen 1000. Matchsieg auf der Tour, bekam im Foro Italico einen Kalorienbombe überreicht, von der anzunehmen ist, dass sie der Asket aus Belgrad unter seiner Belegschaft, den Ballkindern oder sonstigen Interessierten aufgeteilt hat.

Die bisherige Bilanz sieht jedenfalls so aus: 87 Turniere konnte Novak Djokovic auf der ATP-Tour bislang gewinnen, da sind die 20 Majors schon inkludiert, die streng genommen ja ihr eigenes Süppchen kochen. Dass Djokovic in Sachen Championate dreistellig wird, ist sehr gut vorstellbar.

Djokovic auf Kurs 100 Titel

Bislang haben dies nur Jimmy Connors (109) und Roger Federer (103) geschafft. Der Vollständigkeit halber sei angemerkt: Auch im Doppel hat Djokovic schon einmal zugeschlagen: 2010 an der Seite von Jonathan Erlich im Londoner Queen´s Club.

Bei den French Open gilt Djokovic nach seiner Vorstellung in Rom als Favorit, das Tableau ist in der oberen Hälfte bekanntlich sehr dicht mit Spitzenkräften bestückt. Djokovic wollte darauf am Media Day nicht weiter eingehen, er sagte lediglich, dass er wisse, dass er gegen einen Linkshänder drankomme. Meinte aber wohl eher scherzhaft Nishioka in Runde eins.

Beschenken will sich Novak Djokovic wohl erst in exakt zwei Wochen - wenn er am Bois de Boulogne seinen Titel verteidigt, mit dem 21. Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier mit Rafael Nadal gleichzieht. Der übrigens könnte ein Torte auf dem Court Philippe-Chatrier einheimsen. Aber nur, wenn er im Viertelfinale Djokovic schlägt: Nadals 36. Geburtstag fällt auf den 3. Juni 2022. Da wird in Roland Garros die Vorschlussrunde gespielt.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros