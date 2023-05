Roland Garros: Pegula, Svitolina weiter, Ostapenko fliegt raus

Während Jessica Pegula und Jung-Mama Elina Svitolina in die dritte Runde von Roland Garros 2023 eingezogen sind, musste sich die Siegerin von 2017 verabschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.05.2023, 13:15 Uhr

© Getty Images Jessica Pegual hatte einen kurzen Arbeitstag

Es läuft weiterhin ziemlich gut für die Familie Monfils, auch mit Geburtsnamen Svitolina. Denn nachdem Gael am gestrigen Abend gegen Sebastian Baez ein Comeback vom Allerfeinsten hingelegt hat, steht Elina nun schon in der dritten Runde der French Open 2023. Svitolina besiegte Storm Hunter mit 2:6, 6:3 und 6:1. In der kommenden Runde könnte Svitolina auf Lokalfavoritin Caroline Garcia treffen.

Einen kurzen Arbeitstag verbrachte Jessica Pegula. Die an Position drei gesetzte US-Amerikanerin gewann den ersten Satz gegen Camila Giorgi mit 6:2, danach musste die Italienerin aufgeben. Pegula spielt nun entweder gegen Elise Mertens oder Camila Osorio.

Schon raus ist die Siegerin von 2017, Jelena Ostapenko, die zuletzt in Rom wieder ansteigende Form gezeigt hatte. Ostapenko unterlag Peyton Stearns mit 3:6, 6:1 und 2:6.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros