Roland-Garros: Rafael Nadal begeistert beim ersten Training

Rafael Nadal ist zurück an dem Ort seiner größten Erfolge und absolvierte auf Court Philippe-Chatrier eine Trainingseinheit.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 21.05.2024, 18:51 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal begeistert in Paris bereits jetzt die Massen.

Der Jubel der Fans kannte keine Grenzen als Rafael Nadal den größten Court in Paris betreten hatte. Kaum vorstellbar, dass es bei dieser Kulisse noch nicht um Punkte und Spiele gehen sollte, sondern lediglich eine erste Trainingseinheit für den Spanier bevorstand. Beim zweiten Blick fiel dann auf, dass lange nicht alle Plätze im weiten Rund besetzten waren, was bei der ersten Partie als sicher gelten sollte.

Aktuell deutet alles darauf hin, dass Rafael Nadal sein erstes Grand-Slam-Match seit Januar 2023 bestreiten wird. Nach seinem Comeback zu Beginn des Jahres, sagte der ehemalige Weltranglistenerste in Melbourne seinen Start kurzfristig ab. In Madrid und Rom kehrte der 37-Jährige auf die Tour zurück.

Toni Nadal macht Fans Hoffnung

Viele Fans stellen sich aktuell auf das Karriereende von Rafael Nadal ein. Toni Nadal, langjähriger Coach und Onkel, ließ allerdings zuletzt durchblicken, dass es auch Hoffnung auf eine Fortsetzung der Karriere geben kann. Zuletzt wurde der 14-fache Sieger in Paris in Madrid bereits verabschiedet. Eventuell folgt also im kommenden Jahr eine Wiederholung.