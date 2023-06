Roland Garros: Rafael Nadal - der große Abwesende ist immer noch präsent

Am Sonntag wird der Nachfolger von Rafael Nadal als Champion in Roland Garros gekürt. Die Aussichten, dass der Rekordsieger noch einmal als Aktiver nach Paris zurückkehrt, sind nicht gerade groß.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.06.2023, 06:14 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Ein Monument für die Ewigkeit - die Staue von Rafael Nadal im Stade Roland Garros

Von Jens Huiber aus Paris

Tapfer halten sie dem Wind stand auf der Champs-Elysees, die Fahnen, von denen Rafael Nadal und Caroline Garcia für die 2023er-Ausgabe von Roland Garros geworben haben. Dabei ist der eine gar nicht gekommen und die andere schmucklos in Runde zwei gegen Anna Blinkova rausgeflogen. Auf der Anlage selbst kann der geneigte Fan Rafa ganz nah sein - es sind Pappkameraden aufgestellt, mit offenem Kopfloch, da kann jeder zum Matador mutieren.

Von der Statue, die Nadal zu Ehren auf dem großen Plaza errichtet wurde, können die Fans ja schon seit ein paar Jahren zehren.

Die Absenz des spanischen Großmeisters war vor Turnierbeginn ein Thema, jetzt, da es nur noch drei Matches sind, die über den Nachfolger von Nadal bestimmen werden, redet kaum noch jemand über eben den. Die spanischen Fans und Journalisten haben mit Carlos Alcaraz einen Nachfolger gefunden, Carlitos fehlen nur noch 14 Titel auf Rekordsieger Nadal.

Geburtstagsgrüße für Nadal

Traditionell hat Rafael Nadal während der letzten Jahre, fast Jahrzehnte, während der French Open seinen Geburtstag gefeiert. 2023 gab es eine Grußbotschaft von Marc Maury, dem legendären Platzsprecher dieses Turniers, die die Jahreszahlen der Championate von Rafa in einem stetig anschwellenden Crescendo und unter dem Applaus der Fans so einzigartig deklamiert hat.

Apropos: Hätten sich die Zuschauer getraut, so wie bei vielen Night Sessions auch bei einem Auftritt von Rafael Nadal beim Einmarsch auf den Court Philippe-Chatrier nicht vollzählig auf den Plätzen zu sitzen? Hätte Rafa womöglich noch grimmiger geschaut, wenn die VIPs ihm erst zum eigentlichen Anpfiff , vielleicht sogar ein paar Minuten später, den hart erarbeiteten Respekt gezollt hätten?

Gerne würde man das herausfinden, einmal noch den größten Sandplatzspieler aller Zeiten und Welten in seinem sportlichen Wohnzimmer sehen. Ein bisschen fehlt der Glaube daran, Nadal musste sich gerade einer Operation an der Hüfte unterziehen. Fünf Monate Pause heißt es - aber wer kann das schon so genau sagen? Und wie lange wird es dann dauern, bis sich Rafa wieder in Wettkampfform gebracht hat?

Ein bisschen Fantasie braucht es schon, um Rafa in Jahresfrist wieder über die Terre Battue fliegen zu sehen. Aber wo, wenn nicht im Stade Roland Garros, werden für Rafael Nadal solche Fantasien auch wahr?