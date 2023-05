Roland Garros: Sabalenka gibt sich gegen Kostyuk keine Blöße

Aryna Sabalenka hat im mit Spannung erwarteten Duell mit Marta Kostyuk in der ersten Runde von Roland Garros 2023 keine ebensolche aufkommen lassen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.05.2023, 12:23 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka steht in Roland Garros in Runde zwei

Bis zum 3:3 im ersten Satz konnte Kostyuk mithalten, danach schaltete Sabalenka, in diesem Jahr schon Siegerinetwa bei den Australian Open oder in Madrid, einen Gang höher. Das 6:3 und 6:2 kam somit folgerichtig relativ schnell zustande, den Spielplanern wird es ganz recht sein. Schließlich stehen am heutigen Tag noch drei weitere Matches auf dem Court Philippe-Chatrier an. Ganz am Ende schien Kostyuk noch einmal zum Comeback anzusetzen - aber Sabalenka wehrte bei 5:2 zwei Matchbälle ab.

Auf den Handshake verzichtete Marta Kostyuk erwartungsgemäß.

In der zweiten Runde spielt Sabalenka entweder gegen Panna Uvardy aus Ungarn oder die russische Qualifikantin Iryna Shymanovich.

Zur ersten Siegerin des Turniers 2023 wurde übrigens eine ehemalige Halbfinalistin: Nadia Podoroska gewann gegen Jessika Ponchet in Windeseile mit 6:0 und 6:2.

