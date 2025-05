Roland Garros: Sinner und Alcaraz schreiben bereits vor Turnierbeginn Geschichte

Das gab es seit den Glanzzeiten von "Fedal" nicht mehr. Mit einem addierten Alter von 45 Jahren sind Jannik Sinner und Carlos Alcaraz bei den diesjährigen French Open das jüngste topgesetzte Duo bei einem Grand Slam seit dem Jahr 2006.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 21.05.2025, 23:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner sind die jüngsten Top 2-Gesetzten bei einem Major seit 2006

Der 23-jährige Sinner, der seinen ersten Roland-Garros-Triumph anstrebt, ist in Paris topgesetzt, während der 22-jährige Titelverteidiger Alcaraz an Position zwei gesetzt ist und die untere Hälfte des Draws anführt. Der Italiener und des Spanier sind somit die jüngsten beiden topgesetzten Spieler bei einem Major seit den US Open 2006, als der 25-jährige Roger Federer und der 20-jährige Rafael Nadal das Feld anführten.

Es ist zudem das erste Mal seit Wimbledon 2005 (Federer 23, und Andy Roddick, 22), dass die beiden topgesetzten Spieler bei einem Grand Slam-Turnier 23 Jahre oder jünger sind.

Letzte vier Duelle gingen an Alcaraz

Das bislang letzte Kapitel ihrer wohl noch lange andauernden Rivalität schrieben Alcaraz und Sinner letzten Sonntag beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom. Der 22-jährige Spanier behielt im Finale mit 7:6 (5) und 6:1 die Oberhand und beendete damit die 26 Spiele andauernde Siegesserie des Weltranglistenersten aus Italien. “Carlitos” stellte mit dem Sieg in Rom im Head-to-Head auf 7:4 - der Mann aus Murcia konnte die letzten vier Begegnungen allesamt für sich entscheiden.

Eines dieser Duelle fand im vergangenen Jahr eben in Roland Garros im Halbfinale statt. Alcaraz rang damals Sinner mi 2:6, 6:3, 3:6. 6:4 und 6:3 nieder und avancierte - nach einem Fünfsatz-Sieg im Finale gegen Alexander Zverev - zum jüngsten Spieler, der auf allen drei Belägen einen Grand-Slam-Titel gewinnen konnte.

Wer sich heuer in Paris die Krone aufsetzen darf, wird sich in den kommenden zwei Wochen erweisen. Alcaraz geht wohl als Topfavorit ins Turnier, aber auch Sinner darf sich nach seinen starken Vorstellungen in Rom berechtigte Hoffnungen auf seinen ersten French Open-Titel machen.