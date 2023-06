Roland Garros: Swiatek erteilt Höchststrafe, Gauff schlägt Andreeva

Während Iga Swiatek gegen Xinyu Wang auf dem Weg ins Achtelfinale kein Spiel abgab, gewann Coco Gauff das Teenager-Duell gegen Mirra Andreeva in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.06.2023, 16:35 Uhr

Iga Swiatek war gegen Xinyu Wang nicht in Geberlaune

Im allerletzten Spiel auf dem Court Philippe-Chatrier hatte Xinyu Wang die Chance, doch noch einmal auf dem Scoreboard anzuschreiben. Die ersten elf Games hatte Iga Swiatek ihr abgenommen, aber jetzt führet die Chinesin mit 30:0. Vergebens. Swiatek gewann die letzten vier Punkte, zog mit 6:0 und 6:0 in die vierte Runde in Roland Garros 2023 ein. Lediglich 51 Minuten dauerte der Arbeitstag von Swiatek, die nun entweder auf Bianca Andreescu oder Lesia Tsurenko trifft.

Deutslcih enger ging es im Duell der beiden Teenager Coco Gauff und Mirra Andreeva zu. Zumindest im ersten Satz. Den holte sich die Russin mit 7:5 im Tiebreak, eine kleine Überraschung schien in der Luft zu liegen. Aber gauff, die im vergangenen Jahr in Paris im Finale gestanden war, ließ sich nicht irritieren, gewann noch mit 6:7 (5), 6:1, 6:1. Nächste Gegnerin wird entweder Anna-Karolina Schmiedlova oder Kayla Day.

Die wichtigste Meldung des Tages kam aber schon, da hatten die Matches der Frauen noch gar nicht begonnen. Denn Elena Rybakina, zuletzt Siegerin in Rom und nicht erst seitdem Mitfavoritin auf den Titel in Roland Garros, musste wegen einer Krankheit zurückziehen. So kam Sara Sorribes Tormo kampflos ins Achtelfinale.

