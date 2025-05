Roland-Garros: Tamara Korpatsch scheitert in Runde eins

Tamara Korpatsch hat bei den French Open in Paris den Einzug in die zweite Runde verpasst.

von SID

zuletzt bearbeitet: 26.05.2025, 14:19 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Tamara Korpatsch ist in Paris ausgeschieden

Die Qualifikantin aus Hamburg verlor ihr Auftaktmatch in Roland Garros gegen Julija Starodubtseva aus der Ukraine nach starkem Beginn 6:2, 1:6, 4:6. Damit steht Eva Lys weiter als bislang einzige Deutsche in Runde zwei, am Montagnachmittag spielt noch Tatjana Maria gegen Barbora Krejcikova (Tschechien/Nr. 15).

Korpatsch war durch drei Siege in der Qualifikation ins Hauptfeld eingezogen. Auftaktgegnerin Starodudtseva hatte zwar ihr entscheidendes Qualifikationsduell verloren, rutschte dann aber als Lucky Loser in die erste Hauptrunde und ersetzte dort die verletzte Rumänin Sorana Cirstea als Korpatschs Gegnerin.

Korpatsch lässt zu viele Chancen liegen

Korpatsch hatte 2024 erstmals die zweite Runde von Roland Garros erreicht und dort gegen die Chinesin Zheng Quinwen verloren, die später in Paris Olympia-Gold gewann.

Korpatsch hatte im ersten Satz wenig Mühe mit der Ukrainerin, die allerdings sehr viele leichte Fehler machte. Im zweiten Durchgang verlor die Deutsche völlig den Faden, gab ihr erstes Aufschlagspiel zu null ab und agierte zunehmend nervös. Starodubtseva, als 81. in der Weltrangliste deutlich höher geführt als Korpatsch (148.), dominierte deutlich.

Im entscheidenden Satz zeigte sich Korpatsch wieder auf Augenhöhe, ließ aber zu viele Chancen liegen.

