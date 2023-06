Roland Garros: "Unglaubliches Gefühl" - Novak Djokovic einmal mehr das Maß aller Dinge

Novak Djokovic ist nach dem Finalerfolg über Casper Ruud alleiniger Grand-Slam-Rekordsieger und Rafael Nadal gratuliert artig zur sensationellen Geschichtsschreibung.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 11.06.2023, 21:23 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic freute sich unbändig über seine sensationelle Leistung bei den French Open 2023

Novak Djokovic sank am Ziel seiner Träume auf den Sand von Paris - dann kletterte er in seine Box und feierte mit seinen Liebsten. Der Serbe hat sich bei den French Open zum dritten Mal die Krone aufgesetzt und ist durch seinen 23. Major-Titel zum alleinigen Grand-Slam-Rekordsieger aufgestiegen.

"Es ist kein Zufall, dass ich meinen 23. Titel hier gewonnen habe. Ich bin sehr stolz, dass ich es auf diesem Court geschafft habe", sagte Djokovic und ergänzte: "Ich bin mehr als glücklich, dass ich 23 Titel in meinem Leben gewinnen konnte. Es ist ein unglaubliches Gefühl." Nach 3:13 Stunden verwandelte der 36-Jährige seinen zweiten Matchball und wurde von den frenetischen Fans als nun ältester Sieger der Turniergeschichte gefeiert. Djokovic ließ durch den Titel Rafael Nadal in der Allzeit-Liste der Grand-Slam-Sieger hinter sich.

Ruud: "Es ist unglaublich, wie gut Du bist"

"Herzlichen Glückwunsch zu dieser großartigen Leistung. 23 ist eine Zahl, an die man vor ein paar Jahren noch gar nicht denken konnte, und du hast es geschafft! Genieße es mit deiner Familie und deinem Team!, twitterte Nadal kurz nach Ende des Matches. Der spanische Sandplatzkönig, der aktuell an einer hartnäckigen Hüftbeugerverletzung laboriert und 2024 seine Karriere beenden will, hat nicht mehr viele Chancen, zurückzuschlagen.

Australian-Open-Sieger Djokovic krallte sich dagegen auch den zweiten großen Titel des Tennisjahres und ist ab Montag wieder die Nummer eins der Weltrangliste. Ruud scheiterte wie im Vorjahr im Endspiel und sagte anerkennend in Richtung Djokovic: "Ein weiterer Tag, an dem Du Tennisgeschichte schreibst. Es ist unglaublich, wie gut Du bist."

