Roland Garros: Yannick Hanfmann als "Lucky Loser" doch dabei

Yannick Hanfmann steht nun doch in der ersten Runde der French Open in Paris. Nach seiner Niederlage in der Qualifikation am Freitag rückte der 31-Jährige als "Lucky Loser" für den Franzosen Benjamin Bonzi nach. Er trifft in seinem Auftaktmatch auf den Brasilianer Thiago Monteiro.

von SID

zuletzt bearbeitet: 28.05.2023, 13:45 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Yannick Hanfmann ist doch bei den French Open 2023 dabei

Damit gehen in Roland Garros nun achte Deutsche an den Start. Neben Hanfmann stehen in Jan-Lennard Struff (Warstein), Alexander Zverev (Hamburg), Daniel Altmaier (Kempen) und Oscar Otte (Köln) fünf Teilnehmer im Hauptfeld der Männerkonkurrenz. Bei den Frauen sind Tatjana Maria (Bad Saulgau), Jule Niemeier (Dortmund) und Anna-Lena Friedsam (Neuwied) dabei.

Hanfmann hatte vor seiner Niederlage im Qualifikationsfinale gegen den Schweden Elias Ymer (3:6, 4:6) eine starke Sandplatzsaison gespielt. In Rom schlug er zwei Top-Ten-Spieler und zog ins Viertelfinale ein, ehe er am späteren Sieger Daniil Medvedev scheiterte.

