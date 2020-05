Rom hofft auf Austragung im September

Was wirklich hinter den Kulissen der ATP und WTA abgeht, wissen die wenigsten Fans und Beobachter der Szene. Die Veranstalter des kombinierten Events in Rom sind nun mit einer Mail an ihre Kartenbesitzer ein klein wenig aus der Deckung gekommen.

© GEPA Pictures Einer der schönsten Turnierplätze der Tenniswelt - der Pietrangeli im Foro Italico in Rom

Am Ende hängt wohl fast alles an den US Open: Seit einigen Tagen versuchen sich diverse Bundesstaaten (Florida, New York, Texas etwa) darin zu überbieten, wo denn am schnellsten wieder Profisport betrieben werden kann. Ohne Zuschauer, versteht sich. Und zunächst nur im Trainingsbetrieb. Die USTA wird dies sehr aufmerksam verfolgen, schließlich würde eine Austragung der US Open ohne Fans zwar finanziell und atmosphärisch schmerzen, die Einnahmen durch die Vermarktung der TV-Rechte ließen den US-amerikanischen Verband aber wohl dennoch als Gewinner aussteigen.

Sollten es mit dem Major in New York City nichts werden, so könnte es im besten Fall zu einer verkürzten europäischen Sandplatz-Tour kommen. Die vielleicht in Hamburg und Kitzbühel Station macht - und bei den French Open ihren Abschluss findet. Und die vor dem großen Aschen-Finale auch im Foro Italico vorbeischaut. Wie es sich gehört und in den vergangenen Tradition war, im kombinierten Frauen-Männer-Paket. Die Organisatoren haben ihr Turnier längst noch nicht aufgegeben, wie sie in einer Mail an jene Zuschauer erklärten, die für das diesjährige Event schon Karten gekauft hatten.

Nadal und Pliskova Titelverteidiger

Die aktuelle Idee wäre, das Turnier, das nach regulärem Kalender vor etwas mehr als einer Woche mit den Finali hätte zu Ende gehen sollen, im September nachzutragen. „Aber wir müssen auf die Bestätigung warten, verbunden mit der außerordentlichen Corona-Situation.“

Im vergangenen Jahr hatte sich Rafael Nadal seinen insgesamt neunten Titel in der italienischen Hauptstadt geholt, mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Novak Djokovic. Bei den Frauen blieb Karolina Pliskova im Endspiel gegen Johanna Konta erfolgreich.