Rom: Simona Halep steht im Finale

Die topgesetzte Simona Halep hat das Endspiel des WTA-Turniers in Rom erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.09.2020, 14:46 Uhr

© Getty Images Simona Halep

Im Duell zweier ehemaliger French-Open-Siegerinnen gewann Halep gegen Garbine Muguruza mit 6:3, 4:6 und 6:4.

Muguruza, etwas am linken Oberschenkel angeschlagen, verwandelte hierbei einen 2:4-Rückstand in Satz zwei zum Satzausgleich, auch in Satz drei zeigte sie beim 1:5 noch mal Kämpferqualitäten und kam bis auf 4:5 und eigenen Aufschlag ran. Halep breakte dann jedoch zum Matchgewinn, beim Matchball half ihr ein Doppelfehler Muguruzas.

Nach ihrem Sieg beim Turnier in Prag ist Halep seit der Corona-Pause ungeschlagen. Zuvor hatte sie bereits in Dubai gewonnen, hält somit eine Siegesserie von 13 Matches aufrecht.

Halep wartet nun auf die Siegerin des zweiten Halbfinals zwischen der an zwei gesetzten Karolina Pliskova und Marketa Vondrousova.