Rotterdam: Alcaraz nach hartem Kampf weiter

Trotz teils heftiger Gegenwehr von Lokalmatador Botic van de Zandschulp zog Carlos Alcaraz mit einem 7:6 (3), 3:6 und 6:1-Erfolg in die zweite Runde des ATP 500-Turniers in Rotterdam ein.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 04.02.2025, 22:38 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz musste in der ersten Runde in Rotterdam hart arbeiten

Bereits in seinem ersten Aufschlagspiel musste der etwas erkältet antretende Carlos Alcaraz einen ersten Breakball abwehren. Im zweiten Aufschlagspiel des topgesetzen Spaniers war es dann soweit: Van de Zandschulp sicherte sich ein frühes Break. Alcaraz konnte zwar postwendend zurückschlagen, agierte jedoch weiterhin zu fehleranfällig und konnte bei 2:2 abermals seinen Aufschlag nicht halten. Der Lokalmatador transportierte das Break erfolgreich bis zum 5:3 - Alcaraz fand jedoch gerade noch rechtzeitig zu seinem Spiel und rettete sich nach Abwehr eines Satzballes in den Tie-Break. Dort behielt der viermalige Grand Slam-Champion schließlich klar mit 7:3 die Oberhand.

Im zweiten Satz ging es zunächst bis 3:2 mit dem Aufschlag, ehe van de Zandschulp zuschlug und dem Spanier das Service abnahm. Dieses Mal behielt der stark spielende Niederländer auch beim Ausservieren die Nerven und sicherte sich mit einem 6:3 den Satzausgleich.



Zu Beginn des dritten Satzes sah sich Alcaraz abermals früh mit einer Breakchance konfrontiert, konnte jedoch seinen Aufschlag halten. Anschließend gelang ihm - unter anderem dank zweier Doppelfehler des Niederländers - selbst das Break. Danach war die Gegenwehr von van de Zandschulp größtenteils gebrochen.

Der Spanier nahm damit auch erfolgreich Revanche. Erst vor wenigen Monaten hatte van de Zandschulp Alcaraz noch in der zweiten Runde der US Open 2024 mit 6:1, 7:5 und 6:4 düpiert.

Nächster Gegner in Rotterdam ist entweder der Qualifikant Andrea Vavassori oder Felix Auger-Aliassime, der derzeit in Topform agiert und bereits zwei Turniertitel in diesem Jahr zu Buche stehen hat.

Das Einzeltableau in Rotterdam