Rublev entschuldigt sich: "Es ist inakzeptabel"

Andrey Rublev hat sich am Rande des Masters in Indian Wells nach seiner Entgleisung in Dubai, der zu seiner Disqualifikation geführt hatte, für sein Verhalten gegenüber dem Linienrichter entschuldigt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2024, 19:19 Uhr

© Getty Images

Andrey Rublev gilt seit Jahren als einer der angenehmsten Profis auf der ATP-Tour. In letzter Zeit mehrten sich allerdings auch kritische Stimmen zu seinem Verhalten auf und neben den Platz. Mit seiner Disqualifikation in Dubai schien diese Entwicklung weiter zu gehen. Nun hat sich der Russe für sein Verhalten gegenüber dem Linienrichter entschuldigt.

In Indian Wells zum Auftakt gegen Andy Murray

"Es ist inakzeptabel, jemanden anzuschreien. Es spielt keine Rolle, wen. Ob es ein Linienrichter oder nur ein Zuschauer ist", erklärte der Russe auf Social Media. Es tue ihm "wirklich leid", sagte Rublev in dem Video und fügte noch hinzu: "Wer jetzt im Recht ist oder nicht, es ist inakzeptabel. Und ich bin niemand, der so etwas tut. Ich habe eine Lektion erhalten und daraus gelernt", ist sich der 26-Jährige sicher.

Neben der Disqualifikation erhielt Rublev eine Geldstrafe in Höhe von 36.400 US-Dollar. Seine erspielten Weltranglistenpunkte sowie einen Großteil des Preisgeldes durfte er jedoch behalten. In Indian Wells trifft der Russe zum Auftakt auf den dreimaligen Grand-Slam-Champion Andy Murray.

